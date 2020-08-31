«Это лето меня не провело!»: лучшие фото самых классных мест Красноярска-2020

До конца лета остались считанные дни, к Красноярску незаметно подкрадываются холода, а зелень уже намекает о приближении осени. Мы собрали для вас много фотокарточек о том, что город живёт не только пандемией. Радости есть на каждом шагу — ламповые, суетливые и яркие. Даже если выездной летний отпуск сорвался, знайте, вы остались и провели его в отличном месте.

Придумать что-то новое для бесплатных развлечений, когда ты всю жизнь живёшь в Красноярске сложно, но зачем выпендриваться и говорить, что всё лучшее только в Москве? У нас есть масса интересных местечек, которые стали особенно крутыми в последние год-два. Покровка точно в этом списке (и на бумажной десятке, конечно).

Набережная жила не только кальянами, а массовые сборища людей старались разгонять полицейские по понятной причине. Но гулять здесь славно, куча огней, вкусные (или не очень) запахи, музыка из репродукторов и от местных музыкантов. Наконец в городе облагородили оба берега Енисея, а на левобережной набережной открыли выставку граффити. Посмотрите обязательно — картины на кубах простоят до середины сентября.

Центральный парк, площадь Революции — открытые площадки, куда заглянул, пожалуй, каждый.

А это вечерний центр Красноярска глазами его коренного жителя.

Рестораны и кафе (до последних дней, когда отменили почти все ограничения) играли по новым правилам пандемии и радовали своей кухней гостей на летних верандах и террасах. Пыль с дорог уже никого не пугает, удовольствие поесть не «домашние щи-борщи» куда важнее! Спасибо вам, рестораторы, что не сдались!

Отдыхают красноярцы и на природе. Благо у нас с этим нет дефицита: «Столбы», Торгашинка, «Гремячая грива»...

Три тёплых месяца вопреки и несмотря ни на что — в масках, в перчатках, онлайн. Купаться запрещали (как всегда), но кто же этого не попробовал?

Когда в Европу не улететь, нечто похожее красноярцы находили на Южном берегу. Чувствуете атмосферу?

Лето, ты было сложным, восхитительным и точно неповторимым. Каждый отдыхал, как мог, а иногда — как разрешают. Но мы справились. А для меня оно точно стало особенным и ни капельки не провело. После 10 лет в Красноярске, я оставляю этот уже родной город с тёплыми мыслями и большой любовью. Спасибо!

Анастасия Щепетова специально для интернет-газета Newslab,

фотографии Алины Ковригиной