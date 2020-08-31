Коронавирус в Красноярском крае: заразились 17 626 (34 за сутки в Красноярске). Выздоровели 13 850 (10 за сутки). Умер 506 человек (3 за последние сутки)
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«Это лето меня не провело!»: лучшие фото самых классных мест Красноярска-2020

«Это лето меня не провело!»: лучшие фото самых классных мест Красноярска-2020

31.08.2020
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И это Красноярск? Заверните мне всё!

Придумать что-то новое для бесплатных развлечений, когда ты всю жизнь живёшь в Красноярске сложно, но зачем выпендриваться и говорить, что всё лучшее только в Москве? У нас есть масса интересных местечек, которые стали особенно крутыми в последние год-два. Покровка точно в этом списке (и на бумажной десятке, конечно).

Покровка, а точнее Караульная гора — сейчас одно из самых топовых мест для вечерних рандеву
С этого места открывается весь город, отличные кадры...
тёплые встречи...
... романтика
Фото: Анастасия Волкова
На парковке собираются байкеры, кальянщики...
... после полуночи места для авто почти нет
Приходите сюда пешком. Гулять по обустроенным и освещённым тропинкам парка «Покровский» сейчас одно удовольствие

Набережная жила не только кальянами, а массовые сборища людей старались разгонять полицейские по понятной причине. Но гулять здесь славно, куча огней, вкусные (или не очень) запахи, музыка из репродукторов и от местных музыкантов. Наконец в городе облагородили оба берега Енисея, а на левобережной набережной открыли выставку граффити. Посмотрите обязательно — картины на кубах простоят до середины сентября.

Красноярская набережная — место для бесплатных посиделок, неожиданных концертов от местных танцоров и музыкантов на берегу
Какая разница, какое у тебя настроение — любые неприятности скрасит светящийся шар — такие тут продают на каждом шагу
В ресторан нельзя, летки надоели — а вот поесть фастфуд у Енисея — крутой лайфхак, пользуйтесь, пока ещё не так холодно
Всё-таки вечерний Красноярск стал действительно красивым.
Подсвеченные мосты и здания задают настроение даже в такое непростое время пандемии
Подсвеченные мосты и здания задают настроение даже в такое непростое время пандемии
Этим летом закипела жизнь и на правобережной набережной.
Этим летом закипела жизнь и на правобережной набережной.
Рыбалка стала весомым поводом выбраться на улицу и для пожилых людей. Хотя весной и в начале лета за это ещё штрафовали — самоизоляция

Центральный парк, площадь Революции — открытые площадки, куда заглянул, пожалуй, каждый.

Прогулки по Центральному парку
И вечерние забавы на площади Революции. Ещё пару лет назад никто и представит не мог, что напротив краевого правительства будет очередь на качели
И тут есть место для тихих встреч с друзьями и любимыми

А это вечерний центр Красноярска глазами его коренного жителя.

Впечатления о центре Красноярска складываются из многих уютных мелочей
Фото: Instagram Валя Котляр
Впечатления о центре Красноярска складываются из многих уютных мелочей
Фото: Instagram Валя Котляр
Впечатления о центре Красноярска складываются из многих уютных мелочей
Фото: Instagram Валя Котляр
Впечатления о центре Красноярска складываются из многих уютных мелочей
Фото: Instagram Валя Котляр
Впечатления о центре Красноярска складываются из многих уютных мелочей
Фото: Instagram Валя Котляр

Рестораны и кафе (до последних дней, когда отменили почти все ограничения) играли по новым правилам пандемии и радовали своей кухней гостей на летних верандах и террасах. Пыль с дорог уже никого не пугает, удовольствие поесть не «домашние щи-борщи» куда важнее! Спасибо вам, рестораторы, что не сдались!

Центр живёт и не думает, что коронавирус ещё в силе. Может, это и правильно, главное соблюдать дистанцию и всё-таки помнить про маски
Центр живёт и не думает, что коронавирус ещё в силе. Может, это и правильно, главное соблюдать дистанцию и всё-таки помнить про маски
Центр живёт и не думает, что коронавирус ещё в силе. Может, это и правильно, главное соблюдать дистанцию и всё-таки помнить про маски
Центр живёт и не думает, что коронавирус ещё в силе. Может, это и правильно, главное соблюдать дистанцию и всё-таки помнить про маски
Рестораны перекочевали на улицу, теперь тротуары делят пешеходы и трапезничающие
Рестораны перекочевали на улицу, теперь тротуары делят пешеходы и трапезничающие
Днём ситуация не лучше
Кстати, если прогуляться по проспекту Мира до самого конца, то у музейного центра можно найти новое сооружение — светящуюся по вечерам ротонду в честь героев ВОВ. Посмотрите, как впечатляюще вышло!

«Вкусно, но ужасно бесят прохожие»: что вас ждет на летних верандах Красноярска?

Отдыхают красноярцы и на природе. Благо у нас с этим нет дефицита: «Столбы», Торгашинка, «Гремячая грива»...

Многие ходили на «Столбы», как только их открыли после коронавирусного карантина. Не останавливали красноярских туристов даже предупреждения о небывалой активности клещей
Многие ходили на «Столбы», как только их открыли после коронавирусного карантина. Не останавливали красноярских туристов даже предупреждения о небывалой активности клещей
Ещё одно место дивной природы в черте города — Торгашинский хребет.
Этим летом красноярцам повезло немного подзабыть про «чёрное небо». Вид на сконах почти всегда был удивительный, никакой дымки и смога
Этим летом красноярцам повезло немного подзабыть про «чёрное небо». Вид на сконах почти всегда был удивительный, никакой дымки и смога
Рай ведь!
Прогулки красноярцев по «Гремячей гриве»

Три тёплых месяца вопреки и несмотря ни на что — в масках, в перчатках, онлайн. Купаться запрещали (как всегда), но кто же этого не попробовал?

Остров Отдыха купальщики оккупируют во всех заводях Абаканской протоки, где вода потеплее
Но там же и самая большая опасность запутаться в тине и мусоре.
Больше всего людей на городском пляже на острове Отдыха

Когда в Европу не улететь, нечто похожее красноярцы находили на Южном берегу. Чувствуете атмосферу?

Стал уже городской достопримечательностью для красноярцев бульвар Экзюпери на Южном берегу
Стал уже городской достопримечательностью для красноярцев бульвар Экзюпери на Южном берегу
Стал уже городской достопримечательностью для красноярцев бульвар Экзюпери на Южном берегу
А на набережной микрорайона постоянно проходят какие-то мероприятия — танцы, игры, мастер-классы и спортивные тренировки
Стал уже городской достопримечательностью для красноярцев бульвар Экзюпери на Южном берегу

Лето, ты было сложным, восхитительным и точно неповторимым. Каждый отдыхал, как мог, а иногда — как разрешают. Но мы справились. А для меня оно точно стало особенным и ни капельки не провело. После 10 лет в Красноярске, я оставляю этот уже родной город с тёплыми мыслями и большой любовью. Спасибо!

Анастасия Щепетова специально для интернет-газета Newslab,
фотографии Алины Ковригиной

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