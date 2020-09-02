«Чтобы своевременно и качественно работать»: пожарным и спасателям края вручили спецтехнику на 100 миллионов рублей

Чрезвычайные происшествия всегда случаются неожиданно — будь то сообщение о заложенной бомбе, дорожно-транспортное происшествие или возгорание проводки в старом доме. И пока жители края читают новости об очередном происшествии, пожарные и спасатели неизменно первыми приходят на помощь в беде. Newslab рассказывает, какая новая спецтехника поступит на вооружение пожарных и спасательных подразделений края в ближайшее время.

2 сентября губернатор Красноярского края Александр Усс вручил пожарным и спасателям сертификаты и ключи на новую спецтехнику. Это самое масштабное обновление парка спецтехники и оборудования за последние 15 лет. Общая сумма затрат из бюджета составила более 100 млн. рублей.

На церемонии вручения губернатор обратился с приветственным словом к пожарным и спасателям:

«Мы с вами живем в уникальном, огромном, красивом, но все-таки суровом и сложном крае. Чрезвычайные происшествия как техногенного, так и природного характера случаются у нас, к сожалению, нередко. Для того, чтобы их предупреждать и ликвидировать, необходимы большие усилия — это неотъемлемая часть нашей с вами повседневной работы. Чтобы своевременно и качественно работать в этих сложнейших ситуациях, нужен не только профессионализм, мужество и другие уникальные личностные качества — их вам не занимать. Необходимо достойное современное оснащение. Сегодня вы получаете партию добротного оборудования и автомобилей, которые в ваших умелых руках будут служить красноярцам. Я желаю вам, прежде всего, удовлетворения от того благородного дела, которому вы служите, а всем красноярцам — уверенности в будущем и нормальной спокойной жизни.»

Автопарк Противопожарной охраны Красноярского края пополнился 6 пожарными цистернами на базе автомобиля КамАЗ. Машины предназначены для замены устаревшей техники в районах края — Курагинском, Шарыповском, Богучанском, Березовском и поселке Кедровый. Спасатели получили несколько транспортных средств, которые смогут доставлять сотрудников на места чрезвычайных происшествий — даже туда, где нет дорог.



У спасателей также появилось новое оборудование, которое поможет вытащить пострадавшего из-под завала или со дна глубокого водоема. Для обезвреживания бомб у спасателей теперь есть несколько современных устройств для распознавания взрывчатых веществ и глушения сигналов от дистанционного взрывателя, а также костюмы для защиты от осколков при взрыве.



Новое спасательное оборудование распределят в спасательные подразделения, расположенные в Красноярске, Богучанах, Енисейске, Лесосибирске, Минусинске и поселке Шушенское.

Руководители пожарно-спасательных организаций в свою очередь поблагодарили краевые власти за оказание помощи в обновлении материально-технической базы учреждений. «Мы тушим пожары в сельской местности, и такая техника — высокопроходимая, объемная — это большое подспорье. Все автомобили на замену старым уже сегодня уйдут в пожарные подразделения», — сказал директор противопожарной охраны Красноярского края Ромазан Ибрагимов.

Новые автомобили помогут пожарным лучше справляться с возгораниями на территории Красноярского края — в особенности это касается сельской местности и отдаленных районов, где нет нормальных дорог. Спасательный транспорт и оборудование спасут не одну жизнь — например, с их помощью спасатели могут пройти на аэролодке по мелкой таежной речке, чтобы найти заблудившегося человека. Или обыскать дно водохранилища, чтобы найти утонувшего. Или заглушить сигнал заложенной бомбы, а затем найти и обезвредить ее. Для них все это — самые обычные трудовые будни.

Интернет-газета Newslab