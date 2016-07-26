Красноярцев пригласили на новогодние каникулы на горнолыжный курорт Хакасии

Команда клуба «Короли бездорожья» и компания Bus-Fun приглашает красноярцев в автобусный тур на горнолыжный курорт «Гладенькая» на новогодних каникулах — с 4 по 8 января.

Любителей лихих спусков, свежего воздуха и комфортного отдыха ждут идеально подготовленные и сертифицированные FISU склоны, внетрассовое катание, проживание в комфортных номерах и развлекательная программа. Автобусный тур на «Гладенькую» разработан по системе all inclusive: в стоимость включены трансфер, проживание, питание, работа фотографа и видеографа, которые запечатлят новогодние каникулы и безлимитные подъемы.

«Мы приглашаем красноярцев и не только встретить Рождество на „Гладенькой“. Мы хотим, чтобы Красноярск узнал о еще одном месте для зимнего отдыха, которое ни чуть не уступает популярному курорту „Шерегеш“! Гладенькая просто другая — ее нужно узнать, туда нужно приехать, увидеть все своими глазами, спуститься с гор, врезаться кантами в склон и вдохнуть тот воздух!» — рассказывают организаторы.

Узнать подробнее об автобусном туре, получить необходимую информацию о ценах и забронировать место можно по телефонам: 8-923-77-18-007 и 8-950-430-55-95.