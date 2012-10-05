В красноярском Фанпарке пройдут соревнования для малышей

В Фанпарке «Бобровый лог» 25 декабря пройдут соревнования для самых маленьких горнолыжников и сноубордистов. На склоне подъемника К2 пройдет первый этап традиционных соревнований «Снежные Бобронавты» для детей от 4 до 7 лет. Юным спортсменам предстоит преодолеть на время слаломную трассу протяженностью порядка 400 метров.

Регистрация пройдет с 10 до 11 часов, заезды — в 11:15, награждение — в 12:30.

Организатором соревнований «Снежные Бобронавты» выступает центр обучения катанию на горных лыжах и сноуборде «Диана-спорт», который помогает любителям учиться кататься на лыжах в «Бобровом логе» с 2009 года. В этом сезоне планируется проведение четырех этапов соревнования.

Положение о соревнованиях можно посмотреть на сайте бобровыйлог.рф.