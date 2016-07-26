Богучанская ГЭС укрепила позиции в рейтинге эффективности генерирующих компаний России

Богучанская ГЭС в третьем квартале заняла второе место в рейтинге «Генерирующие компании — эффективность на рынке» составленном НП «Совет рынка». Первое место заняла «ЕвроСибЭнерго», третье — «РусГидро». По итогам первого и второго квартала Богучанская ГЭС занимала первое место.

Рейтинг оценивает эффективность генерирующих компаний, работающих в границах ценовых зон оптового рынка — поддержание готовности генерирующего оборудования к работе, оптимизацию загрузки, себестоимость и прибыль на единицу выработки. При определении лидера отрасли проанализировали данные по 72 генерирующим компаниям и предприятиям.

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В третьем квартале БоГЭС улучшила позиции в двух номинациях: в промежуточном рейтинге «Готовность генерирующего оборудования к работе» поднялась с 8 места на 3; в рейтинге «Эффективность загрузки» — с 18 на 10 место. В рейтинге «Удельная стоимость производства 1 МВт·ч электрической энергии» Богучанская ГЭС второй квартал подряд остается на 4 месте; в рейтинге «Удельная прибыль на 1 МВт·ч выработки» станция опустилась с 5 на 8 строчку.