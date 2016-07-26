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В Назаровском районе пострадал заехавший под поезд тракторист
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В Назаровском районе пострадал заехавший под поезд тракторист

21 декабря 12:46
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Сегодня около 9:30 утра на железнодорожном переезде вблизи станции Глядень в Назаровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовой поезд столкнулся с трактором.

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Как сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги, водитель трактора выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Водитель трактора получил травмы и был доставлен в больницу. Локомотивная бригада не пострадала. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.

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