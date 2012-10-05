Полицию попросили разобраться с массовым отключением лифтов в Красноярске

Сегодня утром во многих домах левобережья Красноярска была приостановлена работа лифтов. Как пояснили в пресс-службе ГУК «Жилфонд», это сделан подрядчик, с которым управляющая компания с сегодняшнего дня расторгла договор.

«Городская управляющая компания никаких требований и распоряжений о выводе лифтов из эксплуатации не давала, — подчеркнули в „Жилфонде“. — ГУК „Жилфонд“ направила заявления в прокуратуру, следственный комитет и полицию, чтобы правоохранительные органы разобрались в данной ситуации и дали правовую оценку действий подрядчика».

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О расторжении договора с 21 декабря «Жилфонд» уведомил подрядчика за 30 дней. Причиной этого решения стали низкое качество услуг и неоперативность. Также к подрядчику были претензии экспертной службы, которая контролирует безопасную эксплуатацию лифтов, а предписания службы подрядчик не устранил. Накануне фирма должна была передать ключи и документацию новой подрядной организации, но не сделала этого.

«Производить остановку лифтов по причине расторжения договора подрядчик не имел права», — пояснили в «Жилфонде».

С сегодняшнего дня к обслуживанию лифтов приступает новая подрядная организация — ООО «Респект». К концу дня работа всех лифтов должна быть восстановлена. Информацию о работе нового подрядчика можно получить по телефону (391) 217-98-96.