Краевая библиотека выпустила мобильное приложение для читателей

Государственная универсальная библиотека Красноярского края разработала мобильное приложение «Личный кабинет читателя ГУНБ Красноярского края». Пока приложение доступно только для Android, в следующем году его планируется запустить для iOS.

В библиотеке рассказывают: личный кабинет читателя — это простой способ воспользоваться удаленными услугами. В приложении можно искать литературу в электронном каталоге, бронировать её, загружать электронные версии существующих документов. Пользователь сможет задать вопрос в информационные службы, а также узнать статусы заказов, баланс личного счета и историю чтения.

Приложение можно найти в Google Play, набрав в поиске «ГУНБ» или «личный кабинет» или по ссылке.