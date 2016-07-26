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Краевая библиотека выпустила мобильное приложение для читателей
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Краевая библиотека выпустила мобильное приложение для читателей

21 декабря 17:02
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Государственная универсальная библиотека Красноярского края разработала мобильное приложение «Личный кабинет читателя ГУНБ Красноярского края». Пока приложение доступно только для Android, в следующем году его планируется запустить для iOS.

Личный кабинет читателя ГУНБ
Скриншот приложения
Личный кабинет читателя ГУНБ
Скриншот приложения
Личный кабинет читателя ГУНБ
Скриншот приложения

В библиотеке рассказывают: личный кабинет читателя — это простой способ воспользоваться удаленными услугами. В приложении можно искать литературу в электронном каталоге, бронировать её, загружать электронные версии существующих документов. Пользователь сможет задать вопрос в информационные службы, а также узнать статусы заказов, баланс личного счета и историю чтения.

Приложение можно найти в Google Play, набрав в поиске «ГУНБ» или «личный кабинет» или по ссылке.

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