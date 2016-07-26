Красноярцам покажут классику семейного кинематографа

Красноярский Дом кино запускает новогоднюю кинопрограмму «Волшебный фонарь». В предновогодние и новогодние дни ежедневно в 12:00 маленькие и взрослые зрители смогут смотреть на большом экране любимые фильмы и мультфильмы прошлых лет. Праздничная кинопрограмма будет идти с 24 декабря по 8 января.

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Программа откроется 24 декабря показом мультфильма «Алиса в стране чудес» (1951, США, режиссер Клайд Джероними, 0+). В основе мультфильма — дилогия английского писателя Льюиса Кэрролла, состоящая из двух книг: «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Мультфильм считается культовым. Для выполнения игровых сцен в качестве ориентира для Алисы была назначена живая модель, ею стала 10-летняя англичанка Катрин Бомонт: её снимали на плёнку, которую использовали для того, чтобы создать правдоподобные движения.

Кроме того, зрители смогут увидеть:

Мультфильм «Властелин колец» (1978, США, режиссер Ральф Бакши, 0+), 26 декабря и 4 января.

Мультфильм «Питер Пэн» (1953, США, режиссер Клайд Джероними, 0+), 27 декабря и 5 января.

Мультфильм «Король Лев» (1994, США, режиссер Роджер Аллерс, Роб Минкофф, 0+), 28 декабря и 6 января.

Мультфильм «Ведьмина служба доставки» (1989, Япония, режиссер Хаяо Миядзаки, 0+), 29 декабря и 7 января.

Фильм «Бесконечная история» (1984, ФРГ, США, режиссер Вольфганг Петерсен, 0+), 30 декабря и 8 января.

Фильм «Сказка странствий» (1982, СССР, Чехословакия, Румыния, режиссер Александр Митта, 0+), 2 января.

Мультфильм «Алиса в стране чудес» (1951, США, режиссер Клайд Джероними, 0+), 3 января.

Показы пройдут в Доме кино (пр. Мира, 88).