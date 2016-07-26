Маткапитал в России не будут индексировать до 2020 года

Материнский капитал решено не индексировать до 2020 года. Президент России Владимир Путин накануне подписал федеральный закон, который приостанавливает индексацию маткапитала до 2020 года.

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С 1 января 2015 года выплата за рождение второго ребенка составляет 453 тыс. рублей. В 2007 году, когда выплата была утверждена, она составляла 250 тыс. рублей и после этого увеличивалась каждый год. В 2014 году обсуждалось предложение отменить ее, однако оно не было принято. Направить деньги материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсию матери или оборудование квартиры для ребенка-инвалида.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

«Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявлял, что решение о заморозке индексации маткапитала до 2020 года является окончательным, но в дальнейшем правительство может вновь повысить его размер при улучшении экономического положения в стране», — сообщает «РИА-Новости».

Новый закон также предусматривает с 2018 года индексацию всех соцвыплат один раз в год с 1 февраля по фактической инфляции, при этом коэффициент индексации должно определить правительство. Сейчас выплаты производятся по прогнозному уровню инфляции и в разные сроки.

Стоит отметить, что краевой материнский капитал, который выдается родителям трех и более детей, не будет отменен до конца 2018 года. Он составляет 125 172 рублей.