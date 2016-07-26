«Ростелеком» прочёл лучшие книги с воспитанниками краевого детского центра

«Ростелеком» провел в красноярском Краевом центре семьи и детей интерактивные чтения и подарил его воспитанникам детские книги. Встреча с детьми проходила в уникальном формате «Чутких чтений». «Участники этого камерного события знакомились с „золотым фондом“ всемирной детской литературы. Особую ценность этому событию придало живое теплое общение, которого так не хватает детям, по тем или иным причинам лишенным или ограниченным в контактах с родителями», — рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

По итогам встречи «Ростелеком» передал в библиотеку Краевого центра семьи и детей порядка 100 экземпляров самых популярных книг для ребят всех возрастов. Это доброе событие состоялось под эгидой всероссийского проекта «Подарим детям мир знаний!», который проводится уже шестой год.

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Этот проект «Ростелеком» проводит в партнерстве с издательским домом «Аргументы недели». В рамках проекта представители бизнеса и власти, а также частные лица дарят познавательные книги интернатам, детским домам, школам, городским и сельским библиотекам, а также многодетным семьям.

Одним из приоритетов политики корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» является направление «Развитие личности» — через повышение уровня образования и доступности знаний. Участие в проекте «Подарим детям мир знаний!» логично продолжает многолетнюю работу компании по поддержке детских социальных учреждений.

В красноярском Краевом центре семьи и детей по адресу ул. Павлова, д. 17, могут одновременно проживать до 60 детей от 0 до 18 лет со всей территории Красноярского края, находящихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты центра оказывают ребятам медицинскую, юридическую, социальную помощь.

Фото: пресс-служба "Ростелекома"