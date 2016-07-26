Браконьера с тушами косуль поймали на юге Красноярского края

Житель Хакасии незаконно убивал косуль в Красноярском крае, сообщили 21 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Материалы по теме Хакасские браконьеры пытались сбежать от инспекторов на коньках

46-летнего мужчину полицейские из МО МВД России «Курагинский» задержали после незаконной охоты в окрестностях села Мурино Курагинского района. Сначала сотрудники правоохранительных органов обнаружили место охоты, а затем установили личность браконьера и задержали его.

Стражи порядка выяснили, что мужчина, не имея разрешительных документов, добыл 3 особи сибирской косули. Ущерб, причиненный незаконной охотой, составил около 200 тыс. рублей. Охотнику может грозить до 2 лет лишения свободы — именно такое максимальное наказание может быть назначено по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота».