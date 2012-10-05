Погибшего пилота назвали виновным в крушении вертолета в Туве

За разбившийся в Туве вертолет никого не накажут, поскольку предполагаемый виновник погиб при крушении. Сегодня, 21 декабря, агентство ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщило о том, что уголовное дело по факту авиакатастрофы закрыто.

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Напомним, 10 октября 2014 года вертолет Ми-8 с 14 людьми на борту не вышел на связь в установленное время. Для поисков было задействовано большое количество людей — как спасателей, так и местных жителей. Найти обломки вертолета, а затем и тела погибших удалось лишь спустя почти год, почти случайно — во время авиамониторинга лесопожарной обстановки на горе в Кызыльском районе, в верховьях реки Улуг-О.

В апреле этого года Межгосударственный авиационный комитет выдал заключение, что виновником происшествия был погибший в аварии командир воздушного судна, который должен был прекратить полет при ухудшении метеоусловий, однако не сделал этого и вертолет врезался в гору.

Однако до того, как уголовное дело было официально закрыто, прошло еще больше полугода.

«Уголовное дело по факту катастрофы вертолета Ми-8 в Республике Тува прекращено <...> в связи со смертью подозреваемого», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Яна Стрижова. По ее словам, согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета и летно-технической экспертизы, «получила подтверждение версия об ошибке пилотирования со стороны командира воздушного суда, в связи с чем и произошла данная авиакатастрофа».

Стоит отметить, что по результатам расследования специалистами комитета были разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов.