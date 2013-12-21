3 млрд рублей заработали красноярские заключенные за год

3 млрд рублей заработали осужденные Красноярского края в 2016 году.

В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказания по Красноярскому краю (ГУФСИН) подводят итоги уходящего года. За 2016-й осужденные, трудясь в производстве и хозяйстве, заработали 3 млрд рублей. Деньги пошли на оплату коммунальных услуг, обеспечение заключенных, улучшение условий в тюрьмах, об этом сегодня, 21 декабря, рассказал начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю Николай Васильев.

«Год выдался сложным. Сдаем в этом году 5 объектов для заключенных и подозреваемых. В Сосновоборске — следственный изолятор, в Канске и Минусинске — столовые и банно-прачечные комбинаты. В следующем году нас ждет реконструкция объектов и строительство новых. Если говорить о занятости, то трудоустроено свыше 10 тыс. заключенных, это 66 % от общего числа. Остальные — пенсионеры, мамы с детьми, инвалиды. Средняя заработная плата у заключенного — 270 рублей в день», — рассказал Николай Васильев.

Он отметил, что подсобное хозяйство помогает заключенным обеспечивать себя питанием в «нелегкие экономические времена».