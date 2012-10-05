Новые памятники и парки: на правобережье Красноярска подводят итоги года

На проспекте им. газеты «Красноярский рабочий» появится новый памятник — узникам концлагерей, а на набережной в районе ул. Парковой — детские площадки и спортивные тренажёры. Об этом говорилось на посвященной итогам года встрече с жителями, которую провел руководитель администрации Ленинского района Красноярска Александр Клименко. Как рассказали в пресс-службе районной администрации, в мероприятии участвовало более двухсот горожан.

Так, в 2016 году в районе проведен капитальный ремонт 10 дворов территорий на сумму более 15 млн рублей и 14 проездов — на сумму 9,5 млн рублей. ​

Снесено 90 временных сооружений. Полностью исполнен муниципальный контракт на снос на сумму 320 тысяч рублей, все остальные временные сооружения владельцы демонтировали самостоятельно.

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На средства губернаторского гранта благоустроена территория в районе домов № 64-70 по ул. Шевченко и детсадов № 270 и 271. На 3 млн рублей проведено освещение, возведены спортивные площадки с горками, качелями, турниками и скалолазной стенкой. Организованы дорожки и высажены 15 деревьев и 60 кустарников.

В рамках частно-муниципального партнерства создается военно-исторический парк «Технический» ( 26 Бакинских Комиссаров, 1) площадью 25 гектаров, где ранее была общегородская свалка. Общее финансирование составит 75 млн рублей. Тут появится сектор для пейнтбола, площадки для игры в волейбол, теннисные корты, хоккейная коробка, площадка для настольного тенниса, детский город развлечений. Уже размещен конный клуб, благоустроена центральная аллея. В декабре в парке открыли зимний сезон работы. Рядом ведется строительство футбольного стадиона на 3 тысячи мест.

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Торговый комплекс «Леруа Мерлен» в рамках партнерства с администрацией завершил строительство 2-й очереди сквера с автопарковкой. («Красноярский рабочий», 27). Проведено освещение, выложены пешеходные дорожки из брусчатки, установлены лавочки, организована парковка на 200-250 машиномест.

В мае на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», рядом с корпусами завода «Красмаш» был торжественно открыт памятник солдатам, пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Из 2054 жителей Ленинского района, отдавших свои жизни за Родину в годы войны, пропали без вести 1092 человека. Скульптор Андрей Кияницын отреставрировал скульптуру солдата, установленную в 50-х годах на территории химкомбината, и она вошла в состав композиции.

В 2017 году в планах администрации района подготовка памятника, посвященного узникам концлагерей, он разместится рядом с этим мемориальным комплексом.

По инициативе жителей и благодаря помощи почётного гражданина Красноярска Хазрета Совмена в Верхней Базаихе появилась спортивная площадка размером 450 кв. м с травмобезопасным покрытием и гимнастическим городком. Объект обошелся в сумму больше 3 млн рублей. В 2017 году в планах строительство площадки для настольного тенниса с навесом.

Также в рамках сотрудничества с бизнесом началось благоустройство набережной в районе улицы Парковой, за парком им. 1 Мая. Там будет обустроена пешеходная зона с освещением и дорожками для катания на роликах, возведены спортивные сооружения, реконструирована лестница.

«По проекту будут установлены оздоровительные корпусы, детские площадки и спортивные тренажёры. Работы по плану завершим в конце следующего года. Предварительная стоимость проекта около 20 миллионов рублей», — сообщил учредитель «Теннис холла» Максим Бархатов.

Еще один крупный частно-муниципальный проект, который был начат в 2016 году и продолжится в 2017, — строительство бассейна на ул. Ползунова. Планируется и возведение двух спортивных площадок и зон отдыха по согласованию с жителями дома № 14 по ул. Юности.

В пресс-службе добавили, что в завершение встречи Александр Клименко пригласил жителей на открытие районной ёлки, которое состоится 29 декабря в 18:00 на площади перед ДК им 1 Мая (Юности, 16).