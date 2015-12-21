«Погода сошла с ума»: В Ачинске из-за пурги на улицах остановились автомобили (видео)

В Ачинске из-за метели автомобили стоят на улицах на «аварийке».

Смена погоды, которую обещали синоптики, пришла в Красноярский край. Около часа назад в социальных сетях стали появляться сообщения из Ачинска, в которых жители города жалуются на отсутствие видимости и периодические отключения света.

Из-за поднявшейся метели видимость на дорогах очень низкая, автомобилисты вынуждены пережидать порывы ветра, останавливаясь на обочинах с включенной аварийной сигнализацией.

Пешеходы тоже с трудом передвигаются по улицам. Кроме этого, очевидцы сообщают, что из-за непогоды почти во всех районах города отключается свет, но отключения эти непродолжительные.

Некоторых автомобилистов непогода застала на загородных трассах. Судя по выкладываемым ими фотографиям, обстановка на дороге очень сложная. «Просто кошмар, погода сошла с ума. В такую погоду лучше воздержатся от поездок», — отмечают жители города.

Напомним, сегодня синоптики обещали похолодание. Уже завтра в Красноярский край придут непродолжительные морозы, причем к выходным столбики термометров могут опуститься ниже −30 °С.