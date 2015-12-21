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«Погода сошла с ума»: В Ачинске из-за пурги на улицах остановились автомобили (видео)
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«Погода сошла с ума»: В Ачинске из-за пурги на улицах остановились автомобили (видео)

21 декабря 22:30
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В Ачинске из-за метели автомобили стоят на улицах на «аварийке».

Смена погоды, которую обещали синоптики, пришла в Красноярский край. Около часа назад в социальных сетях стали появляться сообщения из Ачинска, в которых жители города жалуются на отсутствие видимости и периодические отключения света.

Пурга в Ачинске

Видео: vk.com/achpod

Из-за поднявшейся метели видимость на дорогах очень низкая, автомобилисты вынуждены пережидать порывы ветра, останавливаясь на обочинах с включенной аварийной сигнализацией.

Пешеходы тоже с трудом передвигаются по улицам. Кроме этого, очевидцы сообщают, что из-за непогоды почти во всех районах города отключается свет, но отключения эти непродолжительные.

Метель в Ачинске
Источник: vk.com/achinskavto
Метель в Ачинске
Источник: vk.com/achinskavto
Метель в Ачинске
Источник: vk.com/achinskavto
Метель в Ачинске
Источник: vk.com/achinskavto

Некоторых автомобилистов непогода застала на загородных трассах. Судя по выкладываемым ими фотографиям, обстановка на дороге очень сложная. «Просто кошмар, погода сошла с ума. В такую погоду лучше воздержатся от поездок», — отмечают жители города.

Напомним, сегодня синоптики обещали похолодание. Уже завтра в Красноярский край придут непродолжительные морозы, причем к выходным столбики термометров могут опуститься ниже −30 °С.

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