СибГАУ занял 42 место в рейтинге востребованности российских вузов

Проект «Социальный навигатор» международной медиагруппы МИА «Россия сегодня» представил рейтинг востребованности российских вузов по итогам 2016 года. Оценка проводилась по таким критериям, как востребованность выпускников на рынке труда, цитируемость научных публикаций и востребованность исследований вуза со стороны предприятий.

В рейтинг востребованности вузов вошли 446 вузов из 82 регионов страны. Эксперты рейтинга выделили 6 групп вузов различной специализации: инженерные, классические, сельскохозяйственные, вузы из сферы управления, гуманитарные и медицинские.

Среди 132 инженерных вузов СибГАУ — опорный университет занял 42 место. Согласно представленным данным, доля выпускников университета, получивших направление на работу, составляет 94 %, доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов — 13,8 %, а i-индекс цитирования трудов сотрудников организации — 13.