Два нарушителя столкнулись на перекрестке на Взлетке и получили травмы (видео)

В Советском районе Красноярска в ДТП пострадали два нарушителя, сообщили 22 декабря в пресс-службе ГИБДД.

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Видео аварии, произошедшей сегодня около 1:00 на перекрестке ул. Молокова и Батурина, выложили в социальные сети очевидцы аварии. Водитель автомобиля Toyota, двигавшийся по ул. Молокова, на запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток, который в этот момент пересекал автомобиль ВАЗ. От удара Toyota отлетела в разделитель полос и сбила установленный там дорожный знак — за это водителя накажут в соответствии с Кодексом административных правонарушений по ст. 12.33 (повреждение дорожных сооружений).

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, оба водителя получили во время аварии травмы, но не были госпитализированы. Освидетельствование показало, что за руль оба они сели трезвыми.

Прибывшие на место инспекторы ДПС выяснили, что водитель ВАЗ не имеет страхового полиса на автомобиль, а также у него нет прав на управление транспортным средством.