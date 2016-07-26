Сеть тренажерных залов «Колизей» дарит новогодние скидки

Сеть тренажерных залов «Колизей» в преддверии Нового года проводит для красноярцев, желающих привести фигуру в порядок, акцию «12.12.12».

До 31 декабря все желающие смогут приобрести годовой абонемент за 12 тыс. рублей, а с 26 по 31 декабря стоимость абонемента* на 12 занятий составит 900 рублей.

«Не знаете, что подарить на Новый год? „Колизей“ поможет с выбором не только приятного, но еще полезного и практичного подарка. В наших залах можно приобрести подарочные сертификаты номиналом 1500, 1800, 2000 и 15000 рублей. Друзья и близкие, которые придумывали сотни отговорок для похода в тренажерный зал, получив такой сертификат, скажут вам спасибо. Ведь видеть свое стройное и мускулистое тело в зеркале так приятно!» — рассказал маркетолог «Колизея» Алексей Гаялов.

Подробности акции можно узнать по телефону единой справочной: (391) 227-77-78.

Кроме того, в тренажерном зале «Колизей» по адресу ул. Весны, 1 (ТЦ «Взлетка-Плаза») действует специальное предложение: разовый вход — 150 и 180 рублей, абонемент для студентов на 12 занятий — 1000 рублей. Срок действия абонемента 1 месяц, для приобретения необходимо предъявить студенческий билет или зачетку. Акция действует до ее отмены.

*срок действия абонемента с 26 декабря 2016 года до 3 февраля 2017 года.