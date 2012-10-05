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«Полюс» подарил «особым» детям новогоднюю сказку
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«Полюс» подарил «особым» детям новогоднюю сказку

22 декабря 11:59
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Сотрудники предприятий «Полюса» второй год подряд провели новогоднюю акцию с вручением подарков детям. В красноярском краевом дворце пионеров и школьников в 20 декабря состоялось представление, на которое пригласили подопечных благотворительных фондов «Тройняшки», красноярского отделения Российского детского фонда, общественного движения «Право на счастье». Дети заранее написали письма Деду Морозу о подарках, которые хотели бы получить, а сотрудники золотодобывающей компании их купили.

На утренник пришли дети из многодетных семей, приемные семьи, дети с ограниченными возможностями, многие на колясках или костылях.

«Я смотрела во все глаза на всех наших детей и думала, что таким и должно быть нормальное общество — обычные дети и особые дети — совсем рядом, на соседних стульях, в одном зале, — рассказала многодетная мама Светлана Ищук. — Потому что каждому ребенку хочется под Новый Год костюм, праздник и подарок. Мои дети спрашивали — а почему он такой? А почему так идет? Если бы чаще видели таких детей и дружили с ними, не спрашивали бы... а я говорила им — он может ходить только так, у него по другому не получается, но он такой же, как ты — тоже любит мультики, сладкое и читать с мамой книжки. Я очень благодарна за сегодняшний праздник! За такие шикарные подарки! Мы сами не смогли бы купить детям даже трети подаренных игрушек, и это счастье просто до слез — когда он находит в пакете свою коробку и с горящими глазами несет ее папе показывать! Это так здорово, когда чужими добрыми руками сбываются мечты у твоих детей».

Новогодний праздник от «Полюса»
Новогодний праздник от «Полюса»
Новогодний праздник от «Полюса»
Новогодний праздник от «Полюса»
Новогодний праздник от «Полюса»
Новогодний праздник от «Полюса»
Новогодний праздник от «Полюса»
Подарки

В акции «Стань Дедом Морозом» участвовали не только сотрудники красноярской-бизнес-единицы «Полюса». Большое количество подарков прислали из Москвы сотрудники Управляющей компании «Полюс», а также «Полюс Строй», «Полюс Проект», «Полюс Логистика». Часть подарков сотрудники покупали сами, а коллеги, кто находился на вахте на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате, собрали деньги. На эти средства подарки покупались в Красноярске.

«Мы бесконечно благодарны сотрудникам компании „Полюс“ за то, что они уже второй год проводят эту замечательную акцию. Действительно, в Новый год сбываются мечты. И сотрудники компании оказали не просто материальную поддержку, а на самом деле согрели детские души. Поддержали одиноких мам, семьи в трудной ситуации, которые не могут себе позволить купить подарок своему ребенку. А теперь их мечты благодаря теплым сердцам сотрудников „Полюса“ осуществились», — отметила председатель Красноярского краевого отделения Российского детского фонда Наталья Спирина.

В прошлом году почти 200 детей получили подарки, о которых мечтали. В этом году сотрудники «Полюса» собрали пожелания 400 детей. Это семьи из Красноярска, Назарово, Ачинска, Минусинска, Кодинского, Манского, Шарыповского и других районов.

«20 декабря дети, нарядные и взволнованные, пришли вместе с родителями, бабушками и дедушками. Здесь их встретила красавица-елка, увешанная разноцветными шарами и яркими гирляндами. Ребятишки с восхищением аплодировали, встречая Деда Мороза, наперебой, волнуясь и сбиваясь, читали ему стихи, отгадывали загадки. Водили со Снегурочкой хоровод, играли, пели песни и танцевали с Бабой Ягой. А в завершение праздника каждый ребенок получил именно тот подарок, о котором мечтал. Лица детей светились от радости, когда они получали огромных кукол, радиоуправляемые автомобили, синтезаторы, велосипеды, домики для Барби, игровые компьютеры, самокаты и т. д. Каждый малыш крепко держал свой подарок, боясь выпустить его из рук. Но главное, что эти дети смогли погрузиться в атмосферу праздника, который для них создали взрослые. Одна из девочек не смогла сдержать нахлынувших эмоций и, получив желанный подарок, расплакалась», — рассказали организаторы праздника.

«Для доброго дела нужно совсем немного. Достаточно просто иметь желание помочь своему ближнему, — сказала одна из девяти волонтеров группы „Полюс“, принимавших участие во вручении подарков, Ирина Подрезенко. — Эта акция нам дорога тем, что к помощи, оказанной компанией, каждый сотрудник добавляет свой личный вклад и накануне Нового года его подарок получает ребенок, который действительно в этом нуждается».

Фото: пресс-служба компании «Полюс»

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