«Полюс» подарил «особым» детям новогоднюю сказку

Сотрудники предприятий «Полюса» второй год подряд провели новогоднюю акцию с вручением подарков детям. В красноярском краевом дворце пионеров и школьников в 20 декабря состоялось представление, на которое пригласили подопечных благотворительных фондов «Тройняшки», красноярского отделения Российского детского фонда, общественного движения «Право на счастье». Дети заранее написали письма Деду Морозу о подарках, которые хотели бы получить, а сотрудники золотодобывающей компании их купили.

На утренник пришли дети из многодетных семей, приемные семьи, дети с ограниченными возможностями, многие на колясках или костылях.

«Я смотрела во все глаза на всех наших детей и думала, что таким и должно быть нормальное общество — обычные дети и особые дети — совсем рядом, на соседних стульях, в одном зале, — рассказала многодетная мама Светлана Ищук. — Потому что каждому ребенку хочется под Новый Год костюм, праздник и подарок. Мои дети спрашивали — а почему он такой? А почему так идет? Если бы чаще видели таких детей и дружили с ними, не спрашивали бы... а я говорила им — он может ходить только так, у него по другому не получается, но он такой же, как ты — тоже любит мультики, сладкое и читать с мамой книжки. Я очень благодарна за сегодняшний праздник! За такие шикарные подарки! Мы сами не смогли бы купить детям даже трети подаренных игрушек, и это счастье просто до слез — когда он находит в пакете свою коробку и с горящими глазами несет ее папе показывать! Это так здорово, когда чужими добрыми руками сбываются мечты у твоих детей».

В акции «Стань Дедом Морозом» участвовали не только сотрудники красноярской-бизнес-единицы «Полюса». Большое количество подарков прислали из Москвы сотрудники Управляющей компании «Полюс», а также «Полюс Строй», «Полюс Проект», «Полюс Логистика». Часть подарков сотрудники покупали сами, а коллеги, кто находился на вахте на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате, собрали деньги. На эти средства подарки покупались в Красноярске.

«Мы бесконечно благодарны сотрудникам компании „Полюс“ за то, что они уже второй год проводят эту замечательную акцию. Действительно, в Новый год сбываются мечты. И сотрудники компании оказали не просто материальную поддержку, а на самом деле согрели детские души. Поддержали одиноких мам, семьи в трудной ситуации, которые не могут себе позволить купить подарок своему ребенку. А теперь их мечты благодаря теплым сердцам сотрудников „Полюса“ осуществились», — отметила председатель Красноярского краевого отделения Российского детского фонда Наталья Спирина.

В прошлом году почти 200 детей получили подарки, о которых мечтали. В этом году сотрудники «Полюса» собрали пожелания 400 детей. Это семьи из Красноярска, Назарово, Ачинска, Минусинска, Кодинского, Манского, Шарыповского и других районов.

«20 декабря дети, нарядные и взволнованные, пришли вместе с родителями, бабушками и дедушками. Здесь их встретила красавица-елка, увешанная разноцветными шарами и яркими гирляндами. Ребятишки с восхищением аплодировали, встречая Деда Мороза, наперебой, волнуясь и сбиваясь, читали ему стихи, отгадывали загадки. Водили со Снегурочкой хоровод, играли, пели песни и танцевали с Бабой Ягой. А в завершение праздника каждый ребенок получил именно тот подарок, о котором мечтал. Лица детей светились от радости, когда они получали огромных кукол, радиоуправляемые автомобили, синтезаторы, велосипеды, домики для Барби, игровые компьютеры, самокаты и т. д. Каждый малыш крепко держал свой подарок, боясь выпустить его из рук. Но главное, что эти дети смогли погрузиться в атмосферу праздника, который для них создали взрослые. Одна из девочек не смогла сдержать нахлынувших эмоций и, получив желанный подарок, расплакалась», — рассказали организаторы праздника.

«Для доброго дела нужно совсем немного. Достаточно просто иметь желание помочь своему ближнему, — сказала одна из девяти волонтеров группы „Полюс“, принимавших участие во вручении подарков, Ирина Подрезенко. — Эта акция нам дорога тем, что к помощи, оказанной компанией, каждый сотрудник добавляет свой личный вклад и накануне Нового года его подарок получает ребенок, который действительно в этом нуждается».

Фото: пресс-служба компании «Полюс»