Циркачам грозит до двух лет за нападение леопарда на зрителя в Боготоле

После нападения леопарда на зрительницу в цирке-шапито на гастролях в Боготоле возбуждено уголовное дело, сообщили 22 декабря в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Напомним, 17 декабря во время представления в передвижном цирке леопард напал на одну из зрительниц. В следственном управлении уточнили, что пострадавшей женщине 53 года. Ранее ее подруга рассказала, что женщина спасла ее сына, прикрыв ребенка собой от хищника.

Арена, по словам очевидцев, не была никак ограждена, несмотря на то, что в программе были задействованы животные. В пресс-службе полиции отметили, что леопард во время выступления вел себя достаточно агрессивно, а затем, выскочив из-за кулис, бросился на зрителей.

Сегодня стало известно, что по итогам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Санкция данной статьи предполагает наказание — штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательные работы до 360 часов, либо ограничение свободы до 2 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Завтра представители передвижного цирка должны приехать в Красноярск, чтобы дать пояснения. Стоит отметить, что, по сообщениям местных жителей, на следующий день после нападения хищника цирк собрался и покинул Боготол. Данных о том, прекратили ли они представления или продолжают выступать, в следственном управлении нет.