Красноярских архитекторов и дизайнеров приглашают на общероссийский конкурс

Красноярских архитекторов и дизайнеров приглашают поучаствовать в общероссийском конкурсе «Ордер воплощения — 2017», который пройдет в Красноярске с 24 по 27 января.

Мероприятие ежегодно проходит в рамках специализированной выставки «Строительство и архитектура» в МВДЦ «Сибирь».

«За годы проведения конкурс обрел большую популярность в профессиональной среде и уверенно вышел за рамки регионального проекта, — рассказала куратор конкурса Наталья Андросова. — В этом году в нем примут участие архитекторы и студенты из Санкт-Петербурга, Волгограда, Белгорода и городов Сибирского федерального округа».

Подать заявку можно до 13 января 2017 года по телефону: (391) 298-87-60, электронной почте order@krasfair.ru или anm74@mail.ru, а также лично по адресу: ул. Авиаторов, 19, корп. 2, 3 этаж, оф. 3-10а.

По традиции все заявленные на конкурс работы распределят по номинациям: градостроительство, архитектура жилых зданий, архитектура общественных зданий; ландшафтная архитектура, дизайн и интерьер жилых и общественных зданий; малые архитектурные объекты и формы, культовые здания и сооружения. Подробнее о конкурсе — здесь.