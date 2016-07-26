Красноярцу дали 14 лет за смертельную стрельбу в абаканском кафе

Убивший в абаканском кафе «Дружба» случайного посетителя красноярец лишится свободы на 14 лет, сообщили 22 декабря в следственном управлении Следственного комитета по республике Хакасия.

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Напомним, конфликт, закончившийся смертью одного из клиентов кафе, произошел в середине марта этого года. Около 5 часов утра компания молодых людей пришла в заведение и почти сразу у них возникла ссора с охранником, которую попытался предотвратить 27-летний житель Абакана. Пока он уговаривал гостей и охранника не конфликтовать, 25-летний красноярец из травматического пистолета «Ратник 410-45ТК» выстрелил ему в грудь. Сделал он это из «хулиганских побуждений, использовав малозначительный повод», пояснили следователи.

В тот же день раненый мужчина умер в реанимационном отделении от «огнестрельного слепого пулевого ранения передней поверхности грудной клетки слева с повреждением сердца и легкого, осложнившегося обильной кровопотерей».

«Собранные Абаканским межрайонным следственным отделом следственного управления доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 25-летнего жителя города Красноярска. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда в сумме 1,5 миллиона рублей», — пояснили в управлении.

У родственников погибшего парня и осужденного злоумышленника еще есть время на оспаривание решения суда.