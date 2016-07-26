В красноярском зооприюте нашли обгоревшие трупы животных (видео)

Красноярские зоозащитники заявили об издевательствах над собаками в платной гостинице для животных. Информация об этом 22 декабря появилась в социальных сетях.

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Сообщение о том, что в «гостинице для животных» якобы издевались над кошками и собаками, было опубликовано несколько дней назад в группах помощи безнадзорным животным в социальных сетях. Активисты утверждают, что организатор приюта не кормил животных и издевался над ними. При этом гостиница была, по их словам, платной — мужчина получал деньги за подопечных.

Общественница Наталья Парфенова, помогавшая пристроить собак, рассказала, что мужчине не только платили, но и привозили еду для животных — мясо, кости и прочие продукты, однако животных он не кормил. Позднее, в доме, который он снимал для передержки, хозяин обнаружил полуобгоревшие тела собак и кошек, а в подвале — истощенную дворнягу, которая уже не могла ходить.

Сам приют, по данным волонтеров, переехал в квартиру. «В доме нет даже еды человеческой. Животные слепые, хромые, истощенные, с переломанными конечностями. Волонтеры похватали кто кого смог, чтобы вытащить из этого кошмара. Некоторые умерли сегодня ночью в клиниках, куда их увезли», — написала одна из волонтеров.

Зоозащитники уже подали заявление в полицию, планируют пожаловаться еще и в прокуратуру. Сам молодой человек утверждает, что никакой вины за ним нет: «Давайте рассудим, какой смысл мне садить в подвал собаку? Просто сжигать собаку? Для чего мне это делать? Если я обратно собрал всех собак и привез в дом?» — приводятся его слова в эфире телеканала ТВЦ.