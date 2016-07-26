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Депутат Госдумы от Красноярского края лидирует в работе по региону
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Депутат Госдумы от Красноярского края лидирует в работе по региону

22 декабря 14:13
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Красноярский депутат Государственной Думы Сергей Натаров вошел в десятку самых активных в своих регионах парламентариев. Такие данные привело в медиарейтинге аналитическое управление Mindscan.

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Представитель ЛДПР занял 7-е место в десятке депутатов, избиравшихся по региональным спискам и наиболее активно представляющих свой регион в Госдуме. Остальные 9 человек в этом списке — представители «Единой России».

Кроме этого, Сергей Натаров возглавил список самых активных депутатов своей фракции по региональной работе.

ТОП-10 депутатов ГД с максимальным коэффициентом региональной работы, избравшихся по региональному списку
Фото: mindscan.ru

Как пояснили авторы рейтинга, коэффициент рассчитывался как отношение упоминаний депутата в контексте региона, от которого он избирался, к общему количеству публикаций о нем.

«Таким образом, лидерами стали депутаты с большей долей региональной специфики в общем количестве сообщений. Высокий коэффициент означает, что депутат в большей степени ассоциируется со своим регионом, в полной мере отрабатывает региональную повестку», — отметили составители.

Стоит отметить, что Красноярский край в Госдуме представляют семь парламентариев. Помимо четырех одномандатников — Юрия Швыткина, Раисы Кармазиной, Виктора Зубарева и Петра Пимашкова, по партийным спискам «Единой России» в Думу прошли известный исследователь Арктики Артур Чилингаров и сестра министра обороны Лариса Шойгу, а по списку ЛДПР — глава регионального отделения этой партии Сергей Натаров.

Натаров Сергей Васильевич
Натаров Сергей Васильевич
Депутат Государственной Думы РФ VII созыва от Красноярского края (ЛДПР), Координатор Красноярского регионального отделения ЛДПР
Швыткин Юрий Николаевич
Швыткин Юрий Николаевич
Депутат Государственной думы РФ
Кармазина Раиса Васильевна
Кармазина Раиса Васильевна
Депутат Государственной Думы РФ
Пимашков Петр Иванович
Пимашков Петр Иванович
Депутат Государственной Думы РФ
Чилингаров Артур Николаевич
Чилингаров Артур Николаевич
Депутат Госдумы РФ от Красноярского края
Шойгу Лариса Кужугетовна
Шойгу Лариса Кужугетовна
Депутат Государственной Думы РФ от Красноярского края

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