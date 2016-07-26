Депутат Госдумы от Красноярского края лидирует в работе по региону

Красноярский депутат Государственной Думы Сергей Натаров вошел в десятку самых активных в своих регионах парламентариев. Такие данные привело в медиарейтинге аналитическое управление Mindscan.

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Представитель ЛДПР занял 7-е место в десятке депутатов, избиравшихся по региональным спискам и наиболее активно представляющих свой регион в Госдуме. Остальные 9 человек в этом списке — представители «Единой России».

Кроме этого, Сергей Натаров возглавил список самых активных депутатов своей фракции по региональной работе.

Как пояснили авторы рейтинга, коэффициент рассчитывался как отношение упоминаний депутата в контексте региона, от которого он избирался, к общему количеству публикаций о нем.

«Таким образом, лидерами стали депутаты с большей долей региональной специфики в общем количестве сообщений. Высокий коэффициент означает, что депутат в большей степени ассоциируется со своим регионом, в полной мере отрабатывает региональную повестку», — отметили составители.



Стоит отметить, что Красноярский край в Госдуме представляют семь парламентариев. Помимо четырех одномандатников — Юрия Швыткина, Раисы Кармазиной, Виктора Зубарева и Петра Пимашкова, по партийным спискам «Единой России» в Думу прошли известный исследователь Арктики Артур Чилингаров и сестра министра обороны Лариса Шойгу, а по списку ЛДПР — глава регионального отделения этой партии Сергей Натаров.

Натаров Сергей Васильевич Депутат Государственной Думы РФ VII созыва от Красноярского края (ЛДПР), Координатор Красноярского регионального отделения ЛДПР