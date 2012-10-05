Красноярский театр кукол готовит премьеру «жилищной истории»

Красноярский театр кукол готовит премьеру для детей от 3-х лет — «жилищную историю» по мотивам русской народной сказки «Теремок». В основе спектакля одна из самых популярных русских народных сказок.

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Спектакль решен в лучших традициях российского кукольного искусства — артисты работают за ширмой с тростевыми и перчаточными куклами. Динамичное действие насыщено яркими, игровыми ситуациями. Создатели обещают, что в спектакле будут необычные герои с разными характерами: Мышь, которая слишком суетлива, чрезмерно хозяйственный Ёж, страшно любопытный Заяц, который боится даже собственного хвоста.

Режиссер-постановщик спектакля — Светлана Дорожко (главный режиссер театра), художник-постановщик — Виктор Чутков (Красноярск). Продолжительность 40 минут.

Премьера состоится 24 декабря.