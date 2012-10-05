Дирижер и вице-спикер ЗС расскажут красноярцам о своих путешествиях в Вену

В Красноярске пройдет интерактивный концерт «Культурные столицы мира». Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде и представители известной музыкальной династии Рудиных пригласили красноярцев совершить «путешествие в Вену».



Вену часто называют культурной столицей Европы. Здесь находится один из самых известных оперных театров, располагается Общество любителей музыки — база Венского филармонического оркестра (специалисты считают его лучшим в мире). Вена вдохновляла Глюка, Бетховена, Моцарта, Брамса, Шуберта, Брукнера, Малера, Вольфа, Шенберга.

Ведущим концерта станет журналист, заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко — можно будет услышать «заметки журналиста» о путешествии по Вене. А дирижер концерта Владимир Ланде расскажет зрителям о живописи, композиторах, архитектуре и моде Вены.

В программе концерта: Тройной концерт Бетховена, в исполнении которого примут участие все представители музыкальной династии Рудиных — Федор Рудин (скрипка), Иван Рудин (фортепиано) и Александр Рудин (виолончель). Также в программу вечера вошли увертюра «Эгмонт» Бетховена и симфония № 9 Шуберта.

Концерт пройдет 10 февраля в 19:00 в Большом концертном зале краевой филармонии.

Ланде Владимир Борисович Главный дирижер и художественный руководитель Красноярского Академического симфонического оркестра