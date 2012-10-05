Фестиваль снежных и ледовых фигур стартует в Красноярске

Фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» стартует в Красноярске завтра, сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, первые участники — студенты красноярских вузов — приступят к созданию фигур 23 декабря в 11:00 на Арт-набережной, около кафе «Капитанский клуб». Они будут трудиться над скульптурами до 27 декабря. Лучшую работу жюри назовет 28 декабря в 16:00 на открытии городской ёлки на Татышеве.

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В субботу, 24 декабря, в 10 утра, уже острове попробуют свои силы в создании скульптур из снега детские и семейные команды. Номинации «Семейные команды» и «Детские команды» введены в программу фестиваля впервые. Возраст участников не ограничивается, обязательным условием является наличие в команде хотя бы одного ребёнка. Имена победителей станут известны в этот же день.

А с 3 по 8 января на Татышеве своё мастерство покажут скульпторы-профессионалы из городов России, Польши, Канады, Белоруссии в номинации «Профессиональные команды». Галерея скульптур участников-профессионалов выстроится на центральной аллее восточной зоны острова.

Напомним, фестиваль-конкурс «Волшебный лёд Сибири» проходит 5-й год подряд при поддержке благотворительного фонда почётного гражданина Хазрета Совмена. В этом году в нём примут участие все желающие — охват участников увеличился в два раза.