На красноярском вокзале заработал почтовый вагон Деда Мороза

Более 500 поздравительных открыток отправили красноярцы в первый день работы почтового вагона Деда Мороза на вокзале столицы края.

Накануне, 21 декабря, на Красноярском вокзале открылся почтовый вагон железнодорожного Деда Мороза. В первый же день акции пассажиры КрасЖД отправили несколько сотен поздравительных открыток, которые будут доставлены в самые разные уголки страны.

«Акция — подарок от Красноярской железной дороги к Новому году всем пассажирам. Через железнодорожный вокзал станции Красноярск ежедневно проходит около 20 поездов дальнего следования, у нас бывает очень много гостей из разных городов, со всех регионов страны. Поэтому и география отправки открыток очень широка — от Владивостока и Анадыря, до Калининграда», — рассказала начальник Красноярского железнодорожного вокзала Елена Турошева.

Почтовый вагон Деда Мороза установлен в главном зале ожидания вокзала. Любой желающий может получить здесь праздничную открытку и написать своё поздравление с Новым годом — друзьям, родным или любимым, а «почтовый вагон» доставит её бесплатно в любую точку земного шара.

Заполнять открытки пассажирам и гостям вокзала помогает Снеговик-почтовик, а первым посетителем вагона стал сам железнодорожный Дед Мороз.

Праздничная площадка «Почтовый вагон железнодорожного Деда Мороза» будет работать в зале ожидания Красноярского железнодорожного вокзала до пятницы, 23 декабря, включительно. Новогоднюю почту Снеговик-Почтовик принимает с 12 до 16 часов местного времени.

Сам же арт-объект будет открыт для всех желающих до конца новогодних каникул.