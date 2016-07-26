ЭХЗ поддержал первый зеленогорский чемпионат Junior Skills

В Зеленогорске на базе Росатом-лицея № 174, центров дополнительного образования «Перспектива» и «Витязь» впервые прошел муниципальный чемпионат Junior Skills. Школьные профориентационные соревнования организовали благодаря проекту «Школьный технопарк в образовательном пространстве Зеленогорска», который стартовал 1 сентября при поддержке Электрохимического завода.

Чемпионат Junior Skills является частью движения World Skills Russia. По поручению президента РФ Владимира Путина с 2015 года чемпионаты Junior Skills включили в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей».

«Благодаря развитию в стране данной программы ранней профориентации, основ профессиональной подготовки школьников каждый ученик имеет возможность попробовать себя в разных профессиях и сферах, в том числе в профессиях будущего. Программа оказалась остро востребованной и в Зеленогорске. На участие в муниципальном конкурсе заявились более 30 школьников. Каждый мог выбрать одну из шести подготовленных организаторами компетенций, таких как химический анализ, прототипирование, мобильная робототехника, инженерный дизайн, электроника и журналистика», — рассказали в отделе общественных коммуникаций ЭХЗ.

Все участники получили призы от Электрохимического завода. Далее им предстоит региональный отбор на площадках Красноярска.

Фото: отдел общественных коммуникаций ЭХЗ