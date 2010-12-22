Красноярский экс-депутат не освободил в срок казённую квартиру в Москве

Красноярский депутат Госдумы прошлого созыва не захотел покидать служебную квартиру в установленный срок.
Фамилии нарушителей опубликовало издание РБК со ссылкой на замглавы комитета по регламенту Михаила Романова.
Среди тех, кто не освободил служебное жилье после окончания срока работы в выборной должности депутата Государственной думы, 18 человек — представители 4 партий. Среди трех представителей «Единой России» оказался представитель Красноярского края Михаил Яшин. Добавим, некоторые из задержавшихся уже объяснили свою позицию тем, что задержались в квартирах из-за сложностей со сменой школы их детям.
Замглавы комитета по регламенту и организации работы Госдумы Михаил Романов отметил, что «депутаты ведут себя недобросовестно». «Совести у этих людей нет», — цитирует его РБК, подчеркнув, что «согласно закону РФ они должны были освободить [квартиры] до 5 декабря, как добросовестные граждане». Депутат пояснил, что пока они «через фракции» пытаются влиять на тех, кто не выехал. Но если этого не произойдет до конца года, то управделами президента будет обращаться в суд, чтобы в вопрос уже вмешались судебные приставы.