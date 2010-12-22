Красноярский экс-депутат не освободил в срок казённую квартиру в Москве

Красноярский депутат Госдумы прошлого созыва не захотел покидать служебную квартиру в установленный срок.

Материалы по теме Пимашков прокомментировал выросший в виде слова «Петр» яблоневый сад (видео)

Фамилии нарушителей опубликовало издание РБК со ссылкой на замглавы комитета по регламенту Михаила Романова.

Среди тех, кто не освободил служебное жилье после окончания срока работы в выборной должности депутата Государственной думы, 18 человек — представители 4 партий. Среди трех представителей «Единой России» оказался представитель Красноярского края Михаил Яшин. Добавим, некоторые из задержавшихся уже объяснили свою позицию тем, что задержались в квартирах из-за сложностей со сменой школы их детям.

Замглавы комитета по регламенту и организации работы Госдумы Михаил Романов отметил, что «депутаты ведут себя недобросовестно». «Совести у этих людей нет», — цитирует его РБК, подчеркнув, что «согласно закону РФ они должны были освободить [квартиры] до 5 декабря, как добросовестные граждане». Депутат пояснил, что пока они «через фракции» пытаются влиять на тех, кто не выехал. Но если этого не произойдет до конца года, то управделами президента будет обращаться в суд, чтобы в вопрос уже вмешались судебные приставы.