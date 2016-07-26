В ЗС возмутились выделением земли под новый поселок под Красноярском

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков и Елена Пензина обратились к прокурору края Михаилу Савчину с просьбой проверить законность решений Березовского районного совета, касающихся передачи земли под строительство «Сибирской Венеции» и сохранения полномочий двух депутатов, которые не указали в декларациях в общей сложности свыше 300 земельных участков.

Материалы по теме «Сибирскую губернию» проверят на преднамеренное банкротство

Как рассказал Александр Глисков, депутаты Березовского района согласовали перевод земли бывшей птицефабрики в категорию жилых земель. Предполагается, что там якобы будет вестись строительство поселка на 7 тыс. жителей. При этом есть отрицательное заключение краевого министерства по строительству и ЖКХ по этому вопросу.

«Наша фракция приезжала в Березовский районный совет и участвовала в работе сессии. Мы были поражены, как там легко депутаты принимают вопросы, не вникая в суть. Какие-то псевдоинвесторы рассказывают, что там будет поселок на 7 тыс. человек, они сами построят школу, и стадион, и садики. Понятно, что это красивая сказка, которая никогда не будет реальностью, а будет очередные обманутые дольщики. Депутаты за это все проголосовали, за исключением фракции ЛДПР», — сообщил Глисков.

«По сути, березовские депутаты, приняв решение о смене зонирования, узаконили дальнейшую аферу, связанную со строительством этих домов», — добавила Елена Пензина. На сегодняшнем заседании сессии Заксобрания она выступила с обращением к прокурору края с просьбой провести проверку и в случае выявления фактов незаконной деятельности депутатов принять меры прокурорского реагирования.

С аналогичным обращением по поводу березовских депутатов, которые не указали в своих декларациях существенных перечень недвижимого имущества, выступил Александр Глисков. «История с земельными участками из этой же серии. Прокуратура выявила, что у одного 184 земельных участка, у второго — 126, которые они не задекларировали. Это все было расценено депутатами как мелкое нарушение, хотя даже прокурор на сессии заявил, что надо лишать мандата — это прямое нарушение закона о противодействии коррупции. Причем голоса этих двух нарушителей были решающими при голосовании о том, чтобы их мандатов не лишили. Я попросил сегодня прокуратуру вопросы эти взять на контроль и обжаловать эти решения», — заключил депутат.

Глисков Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС