Менеджера красноярского банка уличили в краже у VIP-клиентов 26 миллионов рублей

В Красноярске будут судить менеджера банка, который с помощью друга обманул обеспеченных клиентов на 26 млн рублей, сообщили 22 декабря в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, не уточнив название финансового учреждения.

Следователи сумели собрать достаточно доказательств, чтобы передать в суд дело в отношении 28-летнего бывшего менеджера банка и его 29-летнего знакомого, которые с сентября 2014 года по август 2015 года сумели украсть у трех клиентов банка в общей сложности 26,43 млн рублей. В зависимости от роли каждого, мужчины будут отвечать по закону в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованное группой либо в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Как пояснили в следственном управлении, работник банка имел возможность узнавать о наличии денег на счетах клиентов, а также оформлять документы для оказания финансовых услуг по их просьбе. Однако он изготавливал подложные документы от их имени и перечислял деньги на счет своего товарища.

«Тот в свою очередь должен был обналичивать похищенные денежные средства. Следуя разработанной схеме, обвиняемые похитили денежные средства 3 клиентов банка на общую сумму 26 миллионов 430 тысяч рублей. Обналичив денежные средства, подозреваемые распорядились ими по своему усмотрению», — отметили в управлении.

О совершении преступления стало известно в результате бдительности потерпевших, добавили в прокуратуре края. Причиненный физическим лицам ущерб возмещен банком в полном объеме.