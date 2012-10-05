Жириновский поддержал борющегося с чиновниками балахтинского школьника

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому с просьбой решить проблему с расселением или ремонтом аварийного барака в поселке Чистое поле Балахтинского района. Об этом рассказал депутат Заксобрания края Александр Глисков.

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Отметим, что о проблеме стало известно благодаря активной позиции проживающего в этом доме 15-летнего школьника Никиты Лапоченко. Молодой человек привлек внимание широкой общественности, заявив о том, что местные власти отказываются принимать меры по ремонту или расселению разрушающегося дома, который находится в муниципальной собственности.

«Владимир Жириновский направил губернатору края телеграмму с просьбой разобраться — либо отремонтировать дом, либо расселить людей, которые там живут. И в поддержку самого Никиты отправил телеграмму ему лично, отметив его активную позицию, несмотря на юный возраст», — сообщил Александр Глисков.

«Меня лично возмущает позиция местных властей, которые много лет, как выясняется, ничего не делали. Сейчас глава района говорит, что он там не был, но, может быть, что-то „придумает“. Это абсолютное бездействие главы района и главы поселка. Надо вопрос ставить об их соответствии занимаемым должностям», — добавил депутат Заксобрания.