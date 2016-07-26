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Депутаты Заксобрания согласовали акционирование «Губернских аптек»
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Депутаты Заксобрания согласовали акционирование «Губернских аптек»

22 декабря 20:33
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22 декабря на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты проголосовали за исключение госпредприятия «Губернские аптеки» из перечня социально значимых и изменение его организационно-правовой формы — создание акционерного общества.

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Как пояснил министр здравоохранения края Вадим Янин, эти изменения обусловлены вступлением в силу в 2014 году 44-ФЗ о госзакупках. «Работа в рамках этого закона для аптечного предприятия приведет к тому, что прекратятся все переговорные процессы, исчезнет возможность закупки в оперативном управлении, а конкурентные преимущества будут нивелированы. Возможностью остаться в конкуренции является перевод предприятия в статус акционерного общества».

Янин добавил, что 100 % акций «Губернских аптек» будут принадлежать Красноярскому краю, а в состав директората войдут представители Заксобрания. После акционирования «Губернские аптеки» снова будут включены в перечень социально значимых предприятий.

«Действия по акционированию не приведут к утрате имущества либо закрытию действующих аптек на территории края. Никакого камня за душой, никакой „многоходовки“ не предусматривается», — заверил министр.

Депутат Егор Бондаренко поднял вопрос контроля за имуществом. «Не получится ли так, то мы сейчас предприятие преобразуем в акционерное общество, проходит полгода, и предприятие весь свой имущественный комплекс сдает в аренду какой-то организации?» — поинтересовался парламентарий. Вадим Янин заверил, что никакое отчуждение имущества не будет возможно без ведения депутатов Заксобрания, которые войдут в совет директоров.

Иван Серебряков выступил против акционирования предприятия, а Егор Васильев предложил временно забрать имущество «Губернских аптек» в казну, а затем сдать его в аренду будущему АО. Янин теоретически поддержал такой вариант, отметив, что он будет рассмотрен после принятия решения об изменении организационной формы предприятия.

В результате голосования большинство депутатов разрешили вывод предприятия из категории социально значимых и согласовали его акционирование.

Янин Вадим Николаевич
Янин Вадим Николаевич
Министр здравоохранения Красноярского края
Бондаренко Егор Сергеевич
Бондаренко Егор Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва от ЛДПР
Серебряков Иван Александрович
Серебряков Иван Александрович
Депутат Законодательного собрания Красноярского края
Васильев Егор Евгеньевич
Васильев Егор Евгеньевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва

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