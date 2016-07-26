Депутаты Заксобрания согласовали акционирование «Губернских аптек»

22 декабря на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты проголосовали за исключение госпредприятия «Губернские аптеки» из перечня социально значимых и изменение его организационно-правовой формы — создание акционерного общества.

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Как пояснил министр здравоохранения края Вадим Янин, эти изменения обусловлены вступлением в силу в 2014 году 44-ФЗ о госзакупках. «Работа в рамках этого закона для аптечного предприятия приведет к тому, что прекратятся все переговорные процессы, исчезнет возможность закупки в оперативном управлении, а конкурентные преимущества будут нивелированы. Возможностью остаться в конкуренции является перевод предприятия в статус акционерного общества».

Янин добавил, что 100 % акций «Губернских аптек» будут принадлежать Красноярскому краю, а в состав директората войдут представители Заксобрания. После акционирования «Губернские аптеки» снова будут включены в перечень социально значимых предприятий.

«Действия по акционированию не приведут к утрате имущества либо закрытию действующих аптек на территории края. Никакого камня за душой, никакой „многоходовки“ не предусматривается», — заверил министр.

Депутат Егор Бондаренко поднял вопрос контроля за имуществом. «Не получится ли так, то мы сейчас предприятие преобразуем в акционерное общество, проходит полгода, и предприятие весь свой имущественный комплекс сдает в аренду какой-то организации?» — поинтересовался парламентарий. Вадим Янин заверил, что никакое отчуждение имущества не будет возможно без ведения депутатов Заксобрания, которые войдут в совет директоров.

Иван Серебряков выступил против акционирования предприятия, а Егор Васильев предложил временно забрать имущество «Губернских аптек» в казну, а затем сдать его в аренду будущему АО. Янин теоретически поддержал такой вариант, отметив, что он будет рассмотрен после принятия решения об изменении организационной формы предприятия.

В результате голосования большинство депутатов разрешили вывод предприятия из категории социально значимых и согласовали его акционирование.

Бондаренко Егор Сергеевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва от ЛДПР