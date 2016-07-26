Обвиненный в разглашении тайны красноярский инноватор готовит встречный иск

Генеральный директор красноярской компании «УниМет» Евгений Павлов готовит иск о защите деловой репутации в связи с заявлениями о том, что он якобы использовал и обнародовал разработку другой компании.

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Напомним, на днях «Научно-производственный центр магнитной гидродинамики» (НПЦ МГД) подал иск в Арбитражный суд Красноярского края, обвинив своего бывшего работника, а теперь генерального директора ООО «УниМет» Евгения Павлова в публикации рабочих чертежей оборудования, разработанного якобы в НПЦ МГД.

Павлов заявил Newslab.ru, что считает иск в отношении него безосновательным. «ООО „УниМет“ никогда не размещало на своем сайте чертежей ООО „НПЦ магнитной гидродинамики“. Чертежи, размещенные на сайте нашей компании в разделе Siber Power, разработаны ООО „УниМет“ и имеют штамп ООО „УниМет“. Других чертежей там нет», — подчеркнул Павлов.

Добавим, что оба участника спора — сотрудники одного красноярского университета: руководитель НПЦ Виктор Тимофеев возглавляет кафедру электротехнологий, а компания «УниМет» ассоциирована с вузом и использует его лицензии. Как стало известно Newslab.ru, сейчас в учреждении по факту заявлений Тимофеева проводится собственная проверка.