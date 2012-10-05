Красноярцам рассказали о подготовке автомобиля к морозам и новогодним каникулам

В результате резкого перепада минусовых температур в Красноярске многие автовладельцы столкнулись с проблемой замерзания транспорта. По словам экспертов, проблема может заключаться в аккумуляторе, состояние которого необходимо проверять накануне холодов.

Если автомобилист не успел подготовить свой автомобиль к зиме и не может самостоятельно оценить состояние своего аккумулятора, он может обратиться в магазин «Мир аккумуляторов» в Красноярске. В каждом из магазинов доступна бесплатная диагностика аккумуляторной батареи: для этого необходимо занести аккумулятор. Специалисты проверят плотность ареометром, напряжение в разомкнутой цепи как без, так и под нагрузкой. После диагностики покупатель сможет узнать, можно ли заряжать старую АКБ или необходимо купить новую.

«Особенно важно проверить состояние автомобильного аккумулятора накануне праздников. Многие красноярцы на несколько дней откажутся от автомобиля, и за это время старая батарея может дать сбой и не дать вашему транспорту завестись тогда, когда это будет необходимо. Поэтому о покупке нового аккумулятора и продаже старого стоит задуматься уже сейчас. В сети наших розничных магазинов представлен огромный выбор батарей по низким ценам. В каждом магазине всегда есть специалист, который поможет с выбором аккумулятора для вашего авто. мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами», — рассказали специалисты магазина «Мир аккумуляторов».

Кроме того, в магазине автовладельцам готовы предложить услуги по зарядке аккумуляторов профессиональными устройствами. Здесь также можно приобрести новый аккумулятор в автомобиль и продать устаревшую батарею по цене 36 рублей за килограмм.

Подробную информацию о покупке, продаже и диагностике автомобильного аккумулятора можно узнать по телефону (391) 204-06-06 и на сайте.