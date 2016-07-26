На Красноярском море путник провалился под лед и попросил помощи

На Красноярском водохранилище искали замерзавшего мужчину. Информация об этом 23 декабря была опубликована в информационной сводке краевого учреждения «Спасатель».

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Вчера к спасателям через дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что мужчина из населенного пункта Хмельники решил перейти залив Шумиха Красноярского водохранилища по льду, но провалился в воду, вымок и просит помощи, потому что замерзает. Дивногорское подразделение краевого спасательного отряда находится в соседнем заливе от Шумихи, поэтому спасатели оперативно выехали на поиски. Проехав вдоль предположительного пути мужчины, спасатели не нашли его. Добравшись до деревни, они выяснили, что тот самостоятельно смог вернуться в Хмельники.

Стоит отметить, что лед на Красноярском водохранилище еще слабый и выходить на него очень опасно. Выезд на автомобилях и вовсе запрещен. Несмотря на постоянные предупреждения и рейды, спасателям уже приходилось оказывать помощь тем людям, которые на свой страх и риск решили выехать на лед на автомобиле.