На «Столбах» бродячие собаки преследуют маралёнка с матерью

В красноярском заповеднике «Столбы» фотоловушки зафиксировали стаю из семи бродячих собак, которые шли по следу самки марала с детенышем.

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Этот случай произошел 17 ноября в зоне строго режима охраны заповедника. Разница в проходе маралов и собак, по данным регистратора, составила 40 минут. Специалисты «Столбов» отмечают, что глубокий снег, характерный для этой зимы, существенно осложняет передвижение копытных.

«Особенно тяжело приходится косуле и всем копытным первого года жизни. Численность естественных хищников (волк, росомаха, рысь), жертвой которых могут стать эти животные, в заповеднике невысока. А вот собаки, которые охотятся стаей, как волки, и заходят достаточно глубоко на территорию заповедника, представляют серьезную угрозу», — отметили в заповеднике.

«Хочется еще раз обратить на это внимание всех жителей Красноярска и его окрестностей. Не бросайте своих животных, не отпускайте собак бегать беспризорно», — призвали сотрудники «Столбов».