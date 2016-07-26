Ауди Центр Красноярск приглашает на презентацию нового Audi A5 quattro

24 декабря Ауди Центр Красноярск приглашает поклонников роскошных и технологичных автомобилей на презентацию нового Audi A5 quattro.

«Audi A5 quattro — это спортивность в сочетании с элегантностью, это абсолютно новые стандарты в современном автомобильном дизайне и технологиях. Автомобиль, который является настоящим воплощением прогресса и будущего. Audi A5- это новый эталон купе», — отметили в дилерском центре.

В честь премьеры гостям приготовили особенные подарки, а также же розыгрыш* фирменных часов Audi, который состоится в финале дня среди всех посетителей Ауди Центра Красноярск по заполненным анкетам.

Специальная программа начнется в 11:00 часов и продолжится до 19:00: с изысканными угощениями, развлечениями для взрослых и детей, интерактивными локациями. Также в этот день будут действовать специальные предложения на весь модельный ряд Audi. Консультанты ответят на любые вопросы гостей и предложат удобное время для записи на тест-драйв.

Ауди Центр Красноярск расположен по адресу ул. Партизана Железняка, 46г. Подробности по телефону: (391) 205 45 05.

*не является публичной офертой