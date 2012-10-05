Николай Басков подарил 89-летней красноярке путешествие в Таиланд

Красноярская 89-летняя путешественница отправится в Таиланд. Путевку в эфире программы «Модный приговор», сегодня, 23 декабря, ей подарил известный певец Николай Басков.
Напомним, жительница Красноярска Елена Ерохова стала известна после того, как о ней написала девушка из Москвы, отдыхавшая с ней вместе во Вьетнаме. До этого пожилая женщина была в Чехии, Германии, Турции и Польше. После этого она принимала участие в программах на федеральных каналах и успела слетать в Израиль, а красноярский журнал Woman`s Day выдвинул ее в качестве кандидата на премию «Женщина года».
Также «баба Лена», как женщина просит называть ее, стала участником передачи «Модный приговор», где ей подобрали три разных комплекта нарядов.
В эфире, вышедшем сегодня, женщина рассказала, как жила после войны, как работала в Астрахани на рыбном заводе и как боялась, что ее съедят волки, когда осталась одна около дома родных, которые не хотели брать ее к себе. «Елена Михайловна прожила такую сложную жизнь, перенесла так много всего тяжелого и плохого, я думаю, что сейчас самое время получать от судьбы только подарки», — отметила участница программы, певица Лариса Долина.
Гостем программы стал Николай Басков, который является любимым певцом бабы Лены. Он спел специально для нее песню, а затем подарил путевку в Таиланд.
«Елена Михайловна, я был в Доминикане — там неинтересно, там скучно. А в Таиланде вы столько для себя откроете. Я вам подарю поездку в Таиланд. У меня только будет одно условие, что с вами будет проводник. Я оплачу поездку на двоих: вам и внуку. Договорились!» — пообещал Басков.