В Красноярске подорожал проезд в такси

В преддверии новогодних праздников в Красноярске традиционно подорожал проезд в такси. В сервисах вызова введены повышающие коэффициенты — от 20 до 200 %.

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В сервисе заказа такси «Максим» сообщили, что 23-25 декабря, а также 29 и 30 декабря цены могут быть повышены на 50%. В начале предновогодней недели, 26-28 декабря, возможно увеличение на 20% от обычной стоимости поездки, а с 31 декабря до 2 января может действовать двойной тариф на все услуги такси. Уточняется, что цены повышены для того, чтобы привлечь больше водителей и сократить время ожидания автомобиля.

По данным красноярцев, в других службах заказа такси цены тоже выросли, что связано с повышенным спросом. Так, сегодня днем для клиентов Uber, совершавших поездки в центре города, действовал повышающий коэффициент 2,1.

Добавим, в диспетчерских службах заказа такси «Везёт» и «Мой город» в телефонном режиме не смогли предоставить информацию о праздничных тарифах и режиме работы.