Cтрах темноты и одиночества: Красноярские психиатры выступили против Хэллоуина в школах

Красноярские психиатры попросили общественный совет при митрополии запретить праздновать в школах Хэллоуин.

Материалы по теме Репортаж из соцсетей: Хэллоуин в Красноярске Какой ужас, вы только посмотрите!

21 декабря в Красноярске пришло заседание Общественного совета при митрополии, который возглавляет депутат Госдумы Виктор Зубарев. Входящие в него представители краевых организаций и учреждений обсудили вопросы волонтерского движения, пропаганды здорового образа жизни, духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Один из вопросов был направлен специалистами Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 1 с просьбой способствовать исключению Хэллоуина из планов школьных мероприятий. В письме врачей за подписью руководителя диспансера Григория Гершеновича отмечается, что праздник несет большую опасность для детей и работники диспансера сталкиваются с последствиями.

«Принимавшие участие в подобных мероприятиях дети нередко испытывают страх темноты и одиночества, подавленное настроение, склонность к суициду, у них появляется энурез, немотивированная агрессия, ночные кошмары „голоса“ и прочие психические расстройства и неврозы», — сообщают сотрудники диспансера, которые отмечают, что последствия «совместного возбуждения (беснования)» могут проявится спустя несколько недель после самого мероприятия, с которого ребенок возвращается веселым и довольным.

Материалы по теме Красноярцы против психотерапевтов Горожане стесняются «лечить голову»

«Резко против выступила член Общественного Совета Ирина Долгушина, сказав, это театр абсурда и предложила ещё и пиратов запретить. Член Общественного Совета Севастьянов Всеволод Николаевич высказался более осторожно. Сказал, что и в мультфильмах всегда есть и добро и зло, что нужно очень аккуратно решать и посоветовал разобраться и проработать вопрос», — рассказал присутствовавший на заседании депутат Горсовета Владимир Владимиров.