Красноярским аграриям предоставят льготные кредиты

В Законодательном Собрании Красноярского края на заседании Аграрного союза региона депутаты, члены правительства, руководители крупных хозяйств, фермеры и эксперты обсудили итоги уходящего года и планы на 2017–2018 годы. Спикер краевого парламента, председатель правления союза Александр Усс, рассказал о планах в аграрной политике.

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«Мы намерены сделать так, чтобы без учета позиции Аграрного союза в сфере сельского хозяйства решения стратегического плана в крае не принимались. Крестьяне — это люди, которые болеют не только за свою сферу, но и за весь Красноярский край. Голос селян очень важен. В Красноярском крае переработка сельхозпродукции в целом отстает. Наш регион остается сырьевым. Основной спектр продукции требует поддержки с помощью современных перерабатывающих предприятий. По уровню производства свинины регион достиг значительных успехов, при этом предстоит наращивать производство мяса птицы. У нас в крае существует дефицит теплиц для выращивания овощей. Нам надо увеличить площади в этом сегменте АПК в два-три раза. Поэтому в предстоящем году нам есть над чем работать», — сказал Усс.

Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Сергей Зяблов рассказал о стратегии развития АПК и предложениях по господдержке.

«В 2017 году изменения затронут систему межбюджетных трансфертов. Если раньше их было 54, то останется только 7. С будущего года вводится система льготного кредитования, чтобы в аграрный сектор было выгодно вкладывать средства. Ставка должна быть не более пяти процентов. Субсидии по таким кредитам будут поступать сразу в банки. Члены профильного комитета краевого парламента уже высказали ряд замечаний, поскольку механизм еще не отрегулирован. С 2017 года заработает единая региональная субсидия, в которую войдет поддержка кредитования и страхования малых форм хозяйствования, элитного семеноводства и племенного дела. Надо создавать новые точки роста. Следует подготовить ресурсную карту районов, которая даст четкое понимание, где и какой продукт выгодно производить с учетом природно-географических условий», — сообщил он.

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В дискуссии принял участие и вице-премьер — министр сельского хозяйства Леонид Шорохов: «В крае порядка 75 направлений господдержки. Но невозможно идти путем возрастания числа мероприятий в этой сфере. Министерство превращается в какой-то отдел бухгалтерии, перелопачивая тонны бумаг. Пришла пора задуматься о минимизации. Хочу особо подчеркнуть, что при разработке новой программы господдержки надо уделять внимание крупным, средним и малым хозяйствам. Сегодня ситуация в крае складывается так, что даже самое малое семейное фермерское хозяйство является градообразующим для деревни».

Руководители хозяйств, присутствовавшие на заседании Агросоюза, поддержали многие прозвучавшие предложения.

Зяблов Сергей Филиппович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва