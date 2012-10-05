Красноярским аграриям предоставят льготные кредиты

В Законодательном Собрании Красноярского края на заседании Аграрного союза региона депутаты, члены правительства, руководители крупных хозяйств, фермеры и эксперты обсудили итоги уходящего года и планы на 2017–2018 годы. Спикер краевого парламента, председатель правления союза Александр Усс, рассказал о планах в аграрной политике.
«Мы намерены сделать так, чтобы без учета позиции Аграрного союза в сфере сельского хозяйства решения стратегического плана в крае не принимались. Крестьяне — это люди, которые болеют не только за свою сферу, но и за весь Красноярский край. Голос селян очень важен. В Красноярском крае переработка сельхозпродукции в целом отстает. Наш регион остается сырьевым. Основной спектр продукции требует поддержки с помощью современных перерабатывающих предприятий. По уровню производства свинины регион достиг значительных успехов, при этом предстоит наращивать производство мяса птицы. У нас в крае существует дефицит теплиц для выращивания овощей. Нам надо увеличить площади в этом сегменте АПК в два-три раза. Поэтому в предстоящем году нам есть над чем работать», — сказал Усс.
Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Сергей Зяблов рассказал о стратегии развития АПК и предложениях по господдержке.
«В 2017 году изменения затронут систему межбюджетных трансфертов. Если раньше их было 54, то останется только 7. С будущего года вводится система льготного кредитования, чтобы в аграрный сектор было выгодно вкладывать средства. Ставка должна быть не более пяти процентов. Субсидии по таким кредитам будут поступать сразу в банки. Члены профильного комитета краевого парламента уже высказали ряд замечаний, поскольку механизм еще не отрегулирован. С 2017 года заработает единая региональная субсидия, в которую войдет поддержка кредитования и страхования малых форм хозяйствования, элитного семеноводства и племенного дела. Надо создавать новые точки роста. Следует подготовить ресурсную карту районов, которая даст четкое понимание, где и какой продукт выгодно производить с учетом природно-географических условий», — сообщил он.
В дискуссии принял участие и вице-премьер — министр сельского хозяйства Леонид Шорохов: «В крае порядка 75 направлений господдержки. Но невозможно идти путем возрастания числа мероприятий в этой сфере. Министерство превращается в какой-то отдел бухгалтерии, перелопачивая тонны бумаг. Пришла пора задуматься о минимизации. Хочу особо подчеркнуть, что при разработке новой программы господдержки надо уделять внимание крупным, средним и малым хозяйствам. Сегодня ситуация в крае складывается так, что даже самое малое семейное фермерское хозяйство является градообразующим для деревни».
Руководители хозяйств, присутствовавшие на заседании Агросоюза, поддержали многие прозвучавшие предложения.