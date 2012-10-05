Комиссия не сможет назвать причины аварии на Березовской ГРЭС в ближайшее время

В компании-владельце ГРЭС не говорят, почему они до сих пор не обеспечили безопасность в месте аварии. Напомним, год назад, в декабре 2015 года, а также 1 февраля текущего на энергоблоке № 3 Березовской ГРЭС произошли два пожара, в результате чего его работа была остановлена. Блок проработал к этому моменту совсем немного — он был запущен во второй половине 2015 года.

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В пресс-службе владельца предприятия, ПАО «Юнипро» (ОАО «Э.ОН Россия»), сообщили, что установить причины аварии будет возможно «только после обеспечения безопасного доступа в котельное отделение». При этом обеспечить безопасность на месте аварии компания должна была, по имеющимся данным, ещё до 1 сентября этого года. В самом «Юнипро» прямого ответа на вопрос о причинах срыва этого графика не дали, хотя сообщили новый срок завершения расследования — 1 квартал 2017 года.

В Енисейском управлении Ростехнадзора, под чьим руководством проходит расследование, воздержались от указания конкретных сроков, сообщив о продлении работы специально созданной после аварии комиссии.

Поставил под сомнение указанный «Юнипро» срок и знакомый с ситуацией источник, указав, что для расследования компания, кроме работ по обеспечению безопасности, должна обеспечить демонтаж установленного котла. Его тип и конструкция требует проведения соответствующих работ на протяжении не менее полугода, «и то при условии положительных уличных температур».

Что касается полного восстановления поврежденного энергоблока, то в «Юнипро» не ожидают этого события ранее середины 2018 года.

На момент публикации материала Newslab.ru не получил ответ от головной материнской компании «Юнипро» — E.ON SE (Германия). В том числе в компании не пояснили, связана ли пассивность немецкого руководства в вопросе восстановления Березовской ГРЭС с возможной продажей электростанции.