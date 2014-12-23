Жительница «Белых рос» отсудила 135 тысяч за квартиру с дефектами

Суд согласился обязал застройщика красноярского микрорайона «Белые росы» выплатить дольщице компенсацию за некачественную квартиру.

Как рассказала пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина, в сентябре 2014 года красноярка приобрела однокомнатную квартиру — объект долевого строительства — у компании «Белые росы». Цена сделки составила 1 млн 643 тыс. рублей. Застройщик должен был сдать дом в эксплуатацию в марте 2015 года, но акт приема-передачи стороны подписали только в июле 2015 года, при этом квартира была передана с многочисленными строительными дефектами.

Так, исследовав жилое помещение, независимый эксперт сделал заключение о необходимости выравнивания и покраски стен, замены обоев, смены покрытия пола из керамической плитки, регулировки створок балконного блока, замены входной металлической двери и одного окна. Стоимость восстановительных работ была оценена в 111,6 тыс. рублей. В августе 2015 года женщина направила в адрес застройщика претензию, в которой предложила перечислить на ее счет денежные средства на ремонт. Не получив ответа, она обратилась в суд.

В ходе судебного разбирательства суд назначил строительно-техническую экспертизу. На основании ее заключения, на устранение дефектов строительно-монтажных и отделочных работ было необходимо всего 40,4 тыс. рублей.

Ленинский районный суд возложил на застройщика ответственность по восстановлению нарушенного права красноярки, постановив взыскать с ООО «Белые росы» 40,2 тыс. рублей стоимости ремонтно-восстановительных работ, еще 40,2 тыс. рублей неустойки за просрочку исполнения требований, 10 тыс. рублей компенсации морального вреда и 45,2 тыс. рублей штрафа за неудовлетворение требований истицы в добровольном порядке. В доход местного бюджета с ответчика взыскано 2,9 тыс. рублей пошлины.

Представитель застройщика подал апелляционную жалобу, в которой попросил снизить размеры неустойки, компенсации морального вреда и штрафа «до разумных пределов». Но краевой суд указал, что «постановленные к взысканию суммы в полной мере отвечают принципам разумности и справедливости и способствуют установлению баланса между мерой ответственности ответчика и оценкой причиненного им ущерба».