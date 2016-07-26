«Понаехавшие» интернет-газеты Newslab.ru победили в краевом конкурсе

Рубрика интернет-газеты Newslab.ru стала лауреатом краевого конкурса среди СМИ на лучшее освещение вопросов гармонизации межнациональных отношений, организатором которого выступило управление общественных связей губернатора Красноярского края. Редакция издания заняла первое место в номинации «Лучшая постоянно действующая рубрика» за серию публикаций «Понаехавшие».

Краевой конкурс СМИ проводился в рамках госпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края». В этом году в нем приняли участие краевые и муниципальные газеты и телекомпании, представившие 17 муниципальных образований Красноярского края.

В номинации «Лучший рассказ, статья, очерк» первой стала Анна Трапезникова, газета «Наш Красноярский край», а в номинации «Лучший теле- и фоторепортаж» победила Илона Галактионова, «Енисей-информ ТВ», город Енисейск.