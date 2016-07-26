Шести красноярским школам присвоят имена героев

Шести красноярским учебным заведениям присвоят имена советских летчиков и участников Великой Отечественной войны. Среди героев также есть коренной красноярец, Герой Советского Союза Анатолий Тимошенко.

Соответствующие ходатайства мэрии были на этой неделе рассмотрены городским Советом депутатов. В управлении образования мэрии Newslab.ru рассказали, что информации о точных сроках присвоения имен пока нет, но она появится в ближайшее время.

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Так, предполагается, что школа № 24 (Светлогорский пер., 7) получит имя Михаила Водопьянова — летчика полярной авиации, участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Звание Героя Советского Союза ему присвоено в 1934 году за мужество и героизм, проявленные при спасении моряков затонувшего парохода «Челюскин».

Школе № 97 (Александра Матросова, 12в) присвоят имя участника Великой Отечественной войны Александра Матросова. Он воевал с 1943 года и погиб тогда же, закрыв своим телом немецкую бойницу, из которой пулемет обстреливал советских солдат. В том же году ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

148-я школа (Борисевича, 7) получит имя Ивана Борисевича, участника Великой Отечественной войны. Он родился в Балахтинском районе края, участвовал в боях на Западном, Брянском, 1-м, 2-м, 3-м Белорусских фронтах. В 1944 году ему присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при освобождении Белоруссии.

Образовательное учреждение № 143 (Урванцева, 26а) назовут в честь участника Великой Отечественной войны, коренного красноярца Анатолия Тимошенко — командира эскадрильи 828-го штурмового авиационного полка. В 1945 году он получил звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм.

Школе № 152 (Ястынская, 9д) присвоят имя Александра Березина, военачальника, участника Гражданской войны и Великой Отечественной. Стрелковая дивизия, командиром которой он был, отличилась в Калининской наступательной операции. В 1942 году его убили во время возвращения в штаб с передовой. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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Наконец, 93-ю школу (Побежимова, 46а) назовут в честь Григория Побежимова, советского летчика, бортмеханика, участника Гражданской войны. После перевода на Красноярский Север он участвовал в прокладывании авиационных трасс. Погиб в 1937 году, когда в составе экипажа Сигизмунда Леваневского совершал перелет из Москвы через Северный полюс в Америку. За полюсом отказал один двигатель самолета «Н-209», и связь с ним навсегда оборвалась. Самолет до сих пор не найден.