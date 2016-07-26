В Ачинске полиция изъяла 10 тысяч бутылок подозрительного лосьона (видео)

В Ачинске на одном из складов полиция изъяла 10 тыс. бутылок спиртосодержащего лосьона общим весом свыше 2 тонн.

О том, что на складе хранится большая партия готовой к продаже спиртосодержащей продукции, узнали участковые уполномоченные полиции. Название лосьона в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю обнародовать не стали. Там пояснили, что изъятие было произведено в рамках «плановых мероприятий».

Является ли изъятая продукция контрафактной, покажет экспертиза — образцы лосьона направлены на исследование. Проводится проверка.

Напомним, в Иркутской области недавно произошло массовое отравление людей в результате употребления косметического средства «Боярышник», предположительно содержавшего метанол.

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Ранее правоохранительные органы сообщали, что настойка «Боярышник» реализуется и на территории Красноярского края.

Всех, кому известно о продаже в Красноярском крае спиртосодержащих косметических жидкостей (настойки, лосьоны), в том числе в киосках и уличных автоматах, просят сообщать об этом по телефону дежурной службы ГСУ СК по краю 8 (391) 227-06-45.