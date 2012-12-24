В центре Красноярска сгорело такси

Минувшей ночью в центре Красноярска сгорел автомобиль такси Skoda Octavia, припаркованный на улице Красной Армии, 16а. В этом здании находятся два ресторана и гостиница.

Как сообщили очевидцы, в полтретьего ночи что-то задымилось в салоне. Водитель успел выскочить из машины, которую в считанные секунды охватило пламя.

Прибывшие пожарные потушили огонь через 12 минут, но спасти автомобиль не удалось, он выгорел полностью. Люди не пострадали.

По сообщению очевидцев, на автомобиле была маркировка «Хорошего такси».